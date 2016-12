18 novembre 2015 Honda rilancia la gamma crossover E Montesa presenta una nuova trial

Sbarca in forze al Salone della moto di Milano Honda, il più grande costruttore al mondo di due ruote. Tante le proposte, per soddisfare tutti i gusti e rispondere a tutte le esigenze di mobilità degli appassionati. Interamente rinnovata, ad esempio, è la gamma di moto crossover Honda: CB500X, NC750X, VFR800X Crossrunner e VFR1200X Crosstourer. Ma non mancano le sorprese, come la nuova Montesa Honda 4RIDE da trial.

Partiamo dalla più venduta in casa Honda in Europa: la NC750X. Rinnovata rispetto al modello di 4 anni fa, si presenta allʼEicma con importanti aggiornamenti estetici, all'elettronica e nelle dotazioni. I gruppi ottici anteriore e posteriore diventano full-LED, il parabrezza è stato alzato di 70 mm (protegge meglio) e il cambio a doppia frizione DCT si arricchisce di una nuova modalità S (Sport) a tre livelli S1, S2, S3. Nuova è pure la forcella Showa con valvola "dual-bending" per unʼottimale linearità di comportamento, e lʼammortizzatore posteriore regolabile nel precarico molla. Un poʼ più grande (un litro) anche il vano anteriore portacasco, ora da 22 litri.

La più piccola CB500X, che coi suoi 35 kW di potenza (48 CV) è perfetta per chi ha soltanto la patente A2, è stata aggiornata nel design. Il parabrezza è più alto di 10 cm e anche qui i gruppi ottici anteriore e posteriore sono full-LED. La forcella è regolabile nel precarico molle e la leva freno anteriore è anchʼessa regolabile. Il pedale del cambio ha ora un leveraggio ottimizzato per un miglior feeling delle cambiate. Modifiche significative anche per la VFR800X Crossrunner 2015, moto tuttofare già a listino sul mercato italiano. Ciclistica raffinata per la nippo-spagnola Montesa Honda 4RIDE, basata sul modello da Trial Cota 4RT260, perfetta per gli amanti di motoalpinismo, e visibile allo stand della Red Moto (di fronte a quello Honda) insieme alla CRF 450R Supermoto Special.