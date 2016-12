12 luglio 2015 Honda RC213V-S, superbike da urlo! Prenotazioni online per 188 mila euro di prezzo

Gli appassionati di moto da corsa si segnino questa data: 13 luglio 2015. Domani. Perché da domani Honda raccoglierà in tutto il mondo le prenotazioni della RC213V-S, in pratica la versione stradale della moto impegnata nella MotoGP. Una superbike dalle prestazioni folli, con un kit opzionale per guidarla in pista e prezzi da capogiro. Honda però parte dal presupposto che le superbike più veloci sono anche le più facili da guidare e chi ha passione non deve scoraggiarsi.

leggi dopo slideshow

La domanda però resta: può una moto da corsa, impegnata nella classe regina del Motomondiale, diventare una moto stradale? La Honda RC213V-S è lʼevoluzione della moto campione del mondo nella MotoGP 2013 e 2014, modificata ovviamente in tanti particolari per lʼomologazione su strada. Ha i fari anteriore e posteriore, il portatarga e la luce targa, le frecce ai retrovisori, lʼimpianto di scarico con catalizzatore, fino al cavalletto laterale. In più il comfort di una smart key per avviare la moto. Gli interventi meccanici sono stati ancora più incisivi, per quanto obbligatori. E così ecco lʼangolo di sterzo ampliato da 15 a 26 gradi, i dischi freno anteriori in acciaio con pastiglie Brembo e gli pneumatici Bridgestone RS10.