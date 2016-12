28 maggio 2016 08:15 Honda PCX125, lo scooter con qualcosa in più Un 125 con lʼautonomia di 375 km!

Uno scooter non è uguale a un altro. La funzione forse è la stessa per tutti, ma tanti piccoli dettagli possono fare la differenza. Lo dimostra Honda, ancora una volta, con il suo rinnovato PCX125 Model Year 2017, uno dei best-seller europei, anche se in Italia andiamo matti per SH, lʼaltro scooter Honda ma prodotto nel nostro Paese. Tornando al nuovo PCX, la sua superiorità nasce da dotazioni non usuali in uno scooter di classe 125, come lʼimpianto luci a LED, il sistema Start&Stop, lʼomologazione Euro 4.

PCX125 è stato il primo scooter Honda a montare il rivoluzionario motore a basso attrito eSP (enhanced Smart Power), forte di una buona potenza ‒ 11,7 CV ‒ e dotato tra l’altro della tecnologia Start&Stop. Questa spegne il motore se si accorge che per 3 secondi è al minimo e si riavvia immediatamente ruotando la manopola dellʼacceleratore. Ne conseguono consumi bassissimi: con un litro di benzina fa in media più di 47 km, e grazie al serbatoio da 8 litri Honda PCX125 vanta unʼautonomia di marcia di oltre 375 km. Per uno scooter un valore invidiabile! Volendo, la funzione Start&Stop è disattivabile tramite un interruttore sulla parte destra del manubrio. Pratico e tecnologico anche il cambio CVT a variazione continua.