Honda nellʼuniverso custom con la CMX500

Una moto dallo spirito ribelle, una custom dal look intramontabile ma con lʼABS di serie e il display a cristalli liquidi. È la nuova Honda CMX500 Rebel , nomen omen, sviluppata in Usa, patria delle custom, ma con tutto il bagaglio di tecnologie nipponiche. Incrocio irresistibile tra lo stile evergreen delle bobber americane e lʼinnovazione made in Honda.

Una moto facilissima da guidare e da gestire, snella e con la sella alta da terra appena 690 mm, e che in Italia è guidabile con la sola patente A2. La nuova Rebel monta infatti un motore bicilindrico parallelo da 471 cc, che sviluppa 45,6 CV di massima potenza (34 kW) e 45 Nm di coppia, erogata in modo fluido fin dai bassi regimi. Un motore Euro 4, 8 valvole e con lʼiniezione elettronica e la trasmissione a catena, cui è accoppiato il cambio a 6 marce. Perfettamente in stile custom la posizione di guida, con le braccia moderatamente distese e le pedane poco avanzate per non affaticare la schiena. Insomma la custom per neofiti, che si rivolge a un target giovanile, in attesa magari di passare a una Gold Wing…