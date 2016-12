29 febbraio 2016 Honda MSX125 MY 2016 Giovane e dinamica, con consumi bassi

Honda lancia la versione 2016 della sua moto più giovane: la MSX125. Compatta, agile, di gran brio ma facile da guidare, per Honda è una vera streetfighter anche se di piccola cilindrata. Una Mini Street X-treme 125 che si è imposta in tutto il mondo con oltre 300 mila unità vendute dal 2013. La nuova MSX125 si presenta con un look ancora più dinamico, lo scarico basso per un profilo più filante e luci a LED sia davanti che dietro.

Il robusto telaio in acciaio sostiene sospensioni evolute per la categoria delle ottavo di litro, con forcella rovesciata, monoammortizzatore posteriore e forcellone in acciaio. I freni sono potenti dischi allʼanteriore e posteriore, e sulle ruote da 12 pollici sono montati pneumatici ribassati di larga sezione, che offrono grande grip e ottima tenuta di strada. Una moto vera insomma, dedicata ai più giovani ma con tutta la verve delle Honda, che lʼha equipaggiata di un motore monocilindrico a 4 Tempi da 10 CV di potenza, con cambio a 4 marce, a iniezione elettronica con starter automatico e avviamento elettrico. Ne conseguono avviamenti sempre pronti in qualsiasi stagione dell'anno, a freddo o con motore caldo. Altra nota di merito della nuova Honda MSX125 sta nei consumi bassissimi (con un litro di fanno 65,8 km) e nella manutenzione ridotta al minimo.

La nuova Honda MSX125 è una peso piuma: non arriva ai 102 kg e col pieno di benzina! Il serbatoio da 5 litri e mezzo è comunque generoso anche per un utilizzo fuori porta della moto. Leggera e maneggevole, la MSX125 è perfetta per chi approccia le due ruote per la prima volta. La sella non è molto alta da terra (765 mm) e il codino è slanciato e compatto, per un interasse di appena 1.200 mm. La manutenzione è ridotta al minimo, tanto che il filtro ha un ciclo di servizio di ben 16.000 km. Il debutto a listino della nuova 125 Honda è previsto a inizio primavera.