Honda MSX125 2016, giovane streetfighter

Giovane, sportiva, emozionante. È la Honda MSX125 , che si rinnova nel look per aumentare ulteriormente il suo appeal, dopo i 300 mila clienti già conquistati nel mondo a partire dal 2013. Adatta ai possessori di patente A1 , la nuova Honda MSX125 2016 esprime grinta da ogni poro della sua scarna carenatura e sembra una moto più grande e potente di quanto in realtà sia, tanto che la Casa dellʼala la definisce una “mini-street X-treme ”.

Il carattere vivace della nuova MSX125 si rispecchia nel look, davvero audace, compattato in un interasse di appena 1.200 mm. Il design da naked sportiva mette in bella mostra lo scarico basso, un inedito faro anteriore con luci a LED, ma anche il codino ha una linea più sofisticata e accoglie la luce posteriore a LED. La sella alta da terra appena 765 mm favorisce la guida di tutti, ma la posizione di chi sta al manubrio è alquanto aggressiva. Le ruote da 12 pollici accolgono pneumatici ribassati di larga sezione, capaci di assicurare ottimo grip e tenuta di strada. Sulle ruote agiscono un disco freno anteriore da 220 mm di diametro e un disco posteriore da 190 mm, che in rapporto al diametro delle ruote sono freni da maximoto.