Honda Forza 125 ABS, lo scooter GT

10:00 - Obiettivo: fare il miglior scooter 125 del mondo. E al nuovo Honda Forza 125 ABS si può proprio dire che non manchi nulla per ergersi sul trono. Honda lʼha pensato come il primo (e al momento unico) “Sports GT scooter” nella categoria ottavo di litro, merito del motore eSP di ultima generazione con testata a 4 valvole, che sviluppa una quindicina di cavalli e raggiunge i 90 km/h di velocità. Ma Forza 125 ABS ha anche di serie lo Start&Stop e i suoi consumi sono eccezionali: in media 43,5 km con un litro.

Il nuovo Honda Forza 125 ABS ‒ senza dubbio lo scooter più innovativo tra quelli visti a Eicma ‒ si fa notare anche per il design moderno ed estroverso, per la qualità del comfort e la cura dei dettagli, abbondantemente sopra la categoria. Alcuni particolari per rendersene conto: lʼABS è di serie, lʼimpianto luci è Full LED, il parabrezza è regolabile e nel vano sottosella (da 48 litri!) ci stanno due caschi integrali. Facile da guidare, con la sella alta da terra 780 mm, Forza 125 ABS è anche estremamente sicuro con le sue ruote da 15 e 14 pollici. Nel vano portaoggetti anteriore c’è pure una presa 12V per ricaricare il proprio smartphone. L’impianto di illuminazione è poi quanto di più sofisticato si possa trovare nel segmento: i gruppi ottici anteriore e posteriore e persino la luce targa sono Full-LED, e conferiscono un’identità unica allo scooter Honda, che ha inoltre le frecce integrate negli specchietti retrovisori, così da assicurare la miglior visibilità.