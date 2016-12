Honda e Aprilia, le reginette mondiali

09:00 - LʼEicma, il Salone della moto di Milano, celebra lʼedizione del centenario. Nacque infatti nel 1914 e questʼanno la fiera ospita la 72° edizione. È lʼappuntamento con la maggior affluenza al mondo tra quelli dedicati alle due ruote e questʼanno ha richiamato 1.053 espositori, il 36% stranieri. La chiusura è prevista domenica prossima, il prezzo del biglietto è di 18 euro (invariato dal 2007) e venerdì le donne entrano gratis. Ma andiamo alla scoperta delle principali novità di Eicma 2014.

Apertura dʼobbligo per le Case che si sono laureate campioni del mondo in questa stagione: Honda nella MotoGP e Aprilia in Superbike. La Casa giapponese ha portato a Milano Marc Marquez per svelare la RC213V-S, la versione “Street Legal” della moto campione del mondo. Allʼenorme stand Honda ci sono però tante novità: dalla rinnovata VFR800X Crossrunner al nuovo scooter Forza 125 ABS, passando per le versioni “40th Anniversary” di Gold Wing, F6B ed F6C. Aprilia ha vinto allʼultima gara il Mondiale Superbike con Sylvain Guintoli e la RSV4, ed è su questa che si basa la RSV4 RR, versione Racing Replica della formidabile 4 cilindri di Noale. Accanto a lei la RSV RF da 200 CV, che verrà prodotta in serie limitata di 500 esemplari. Nuove anche la super naked Tuono V4 1100 e la maxi tourer Caponord Rally.

Yamaha svela la nuova YZF-R1 stradale e la YZF-R1M, spinte da un 4 cilindri fronte marcia da 998 cc e 200 CV di potenza. Per i più giovani è senza dubbio di grande appeal la YZF-R3 col motore bicilindrico da 320 cc. Kawasaki si è vista sfilare il titolo in SBK da Aprilia, ma con la Ninja H2R ‒ prototipo con motore turbo da 300 CV! ‒ fa capire di non voler aspettare troppo per tornare sul trono. La risposta Suzuki nel segmento delle supersportive si chiama GSX-RR, che segna il ritorno ufficiale di Suzuki in MotoGP nel 2015. Con lei le grandi GSX-S1000 ABS e GSX-S1000F ABS, ma anche la tourer V-Strom 650 XT ABS. Gran protagonista di Eicma 2014 è BMW Motorrad, nel cui grande stand ci sono tantissime novità di prodotto: la S 1000 XR con motore 4 cilindri in linea da 160 CV e la F 800 R potenziata a 90 CV.

Italiane. Grande show alla vigilia dellʼinaugurazione per Ducati, che ha svelato la gamma 2015. La novità è la superbike 1299 Panigale, che monta il motore Superquadro da 1.285 cc e 205 CV. Premiere mondiale anche per Multistrada 1200 nuova generazione, equipaggiata con il motore Ducati Testastretta DVT, già Euro 4. Equipaggiamenti esclusivi infine per Diavel Titanium e Monster Stripe. Fresca di partnership con Mercedes AMG, MV Agusta espone la Stradale 800 e la Turismo Veloce 800, entrambe col motore 3 cilindri da 115 CV. Moto Guzzi amplia la gamma con la nuova Eldorado, moderna interpretazione dell’indimenticabile 850, la muscle-bike Audace con motore 1400 cc e la California 1400 Touring Special Edition. Unʼocchiata anche a Triumph, che espone 4 moto nuove della gamma Tiger 800, mentre Harley-Davidson sceglie un profilo ecologico e punta sulla moto elettrica LiveWire. Tra gli scooter, citiamo nuova Vespa Sprint 150 S, Suzuki Address e il rinnovato Yamaha TMAX Iron Max.