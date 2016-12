Honda Crossrunner 2015, una moto due anime

09:00 - Una moto totalmente rinnovata e che si sdoppia in due modelli dalla personalità ben distinta. È la nuova Honda Crossrunner, il cui Model Year 2015 propone anche la versione Travel Edition pensata per i viaggiatori instancabili. Lʼequipaggiamento specifico di questʼultima versione si caratterizza per le valigie laterali da 29 litri, il top box da 45 litri, il cavalletto centrale, i tubolari antiurto in alluminio e i fendinebbia a LED.

Ma la prima innovazione della Crossrunner 2015 sta nel motore, evoluzione del V4 da 782 cc della VFR800X, che ora sviluppa 106 CV di potenza a 10.250 giri/minuto e una coppia di 75 Nm a 8.500 giri. Un motore più fluido, ottimizzato per la marcia ai regimi medio-bassi perché lascia lavorare solo due valvole per cilindro e non 4 come nei regimi più alti. Motore migliorato anche nellʼefficienza, con consumi medi di 18,8 km con un litro di benzina e unʼautonomia di marcia superiore ai 300 km. La Sports Tourer Honda è dotata di un equipaggiamento di serie di altissimo livello, che comprende lʼABS, i fari full LED, la strumentazione digitale e il trip computer, le manopole riscaldabili, la sella regolabile in altezza.

Il comportamento dinamico della nuova Crossrunner è esaltato dalle sospensioni regolabili, che poggiano sul telaio a doppio trave in alluminio, resistente e funzionale, ma anche esteticamente piacevole perché lascia a vista il design delle ruote a 10 razze. A listino in questi giorni, con possibilità anche di prenotare un test ride nelle concessionarie Honda, il nuovo Crossrunner 2015 costa 12.500 euro, Crossrunner Travel Edition 13.990 euro, franco concessionario incluso.