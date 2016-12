Honda CRF450R e RX, non ce nʼè per nessuno!

Honda Italia annuncia il lancio della nuova CRF450R 2017 per il motocross e della sua prima moto da enduro pronto-gara, la CRF450RX. Due moto pensate per chi ama lo sport, la RX anche per chi lo pratica, la R per chi vuol vivere emozioni di guida speciali anche nella guida quotidiana. Per il modello 2017 di Honda CRF450R si tratta della settima generazione e le novità tecniche sono tantissime.