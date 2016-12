Il deserto è il suo pane, ma la strada asfaltata non le è meno congeniale. Una moto "dual-purpose", con una doppia anima ‒ stradista e fuoristradista ‒ che si rispecchia anche nel nome: Africa Twin. Stiamo parlando della nuova Honda CRF1000L Africa Twin, una maxi-enduro bicilindrica che la Casa giapponese annuncia per la fine del 2015. Un nome che sa di mito per i fan, perché rievoca le grandi enduro con cui Honda viveva lʼavventura delle storiche Parigi-Dakar.