Honda CRF1000L Africa Twin

Africa Twin. Un nome che sa di mito per i fan della Honda, perché rievoca le grandi enduro con cui la Casa giapponese viveva lʼavventura delle storiche Parigi-Dakar. Oggi Honda ci riprova e annuncia per la fine del 2015 il lancio della nuova CRF1000L Africa Twin, una maxi-enduro bicilindrica con motore da un litro. Tuttʼaltro che vintage, la nuova moto avrà anche dotazioni modernissime, come il cambio sequenziale a doppia frizione DCT, unʼesclusiva delle due ruote Honda.