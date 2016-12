Honda CBR500R 2016, sportiva in pillole

Una sportiva a tutto tondo, ma di cilindrata media e potenza di 35 kW (48 CV), che la rendono idonea alla guida con patente A2 . Stiamo parlando di una nuova moto, la bicilindrica Honda CBR500R 2016 , tra le protagoniste più attese del prossimo Eicma di Milano (19-22 novembre). Rinnovata profondamente nel design, ha un look più aggressivo con quelle linee affilate che confluiscono verso il frontale, dove spicca il nuovo gruppo ottico sdoppiato full LED.

Lʼaerodinamica perfetta della carenata Honda, cui contribuisce anche il codino slanciato con luce a LED, dà unʼimmagine di sportività estrema a questa moto tutto sommato giovanile, per neofiti. Che ha i semimanubri molto apprezzati dai centauri più giovani, perché rendono questa sportiva facile e divertente da guidare. Con la forcella regolabile nel precarico molle, la CBR500R 2016 ha un serbatoio più ampio e dotato di tappo incernierato, un nuovo silenziatore compatto e una chiave chiave in stile automobilistico. Un upgrade che non tocca il motore bicilindrico 8 valvole di soli 471 cc, esuberante il giusto coi suoi 48 CV, che assicura poi consumi e costi di gestione contenuti. Inedite anche le colorazioni delle carene, che sʼispirano allʼuniverso racing Honda.