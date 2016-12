Honda CB125F, piccola per finta

08:00 - Il look è moderno, frizzante, dinamico. Il carattere è vivace, esuberante, sportivo. Honda lancia la sua nuova “piccola” moto CB e le dà tutti questi attributi, con lʼulteriore plus dellʼefficienza: con un litro di benzina fa in media 51,3 km. In sintesi, la nuova CB125F è una vera superstar tra le 125, una naked piccola soltanto nella cilindrata, perché il progetto da cui nasce è decisamente ricco.

Nuovo telaio in acciaio, nuove ruote da 18 pollici, forcella telescopica anteriore da 31 mm e ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico molla su 5 posizioni. Erede della CBF125, la nuova Honda CB125F è insomma il miglior modo per “iniziarsi” alle moto. Monta un robusto motore monocilindrico a 4 tempi da 10,6 CV, raffreddato ad aria e a iniezione elettronica, con cambio a 5 marce, ed è dotato di un nuovo contralbero di bilanciamento, che ottimizza la fluidità di marcia e rende la moto affidabile e fruibile nellʼuso quotidiano. Anche per il comfort della posizione di guida eretta, del manubrio largo (come le più grandi CB500F e CB650F) e della sella alta da terra 775 mm.

Dotazione di stile ma anche di comfort è lʼoriginale gruppo ottico con parabola “multireflector”, mentre gli indicatori di direzione adottano lenti trasparenti. Honda ha disegnato il cruscotto in funzione del cupolino e ciò rende facile la lettura in ogni situazione di luce. La nuova Honda CB125F sarà disponibile a inizio 2015 in Italia in tre distinte colorazioni (Blu, Bianco Perla, Rosso). Le ruote da 18 pollici (anziché 17 del precedente modello) aiutano la stabilità, come anche lʼimpianto frenante di categoria superiore, con disco anteriore da 240 mm di diametro e tamburo posteriore da 130 mm, facilmente regolabile.