Honda a Londra con Rebel e CB1100TR Concept

Londra, quartiere di Shoreditch , a nord della City e non distante dal cuore finanziario della capitale britannica. Qui si svolge ogni anno uno degli eventi imperdibili delle moto special: The Bike Shed . Un evento che mischia prodotto (150 motociclette questʼanno) e performance artistiche, musicali, teatrali e altro, tutto rigorosamente live. Qui Honda ha deciso di esporre le nuove Rebel e CB1100TR Concept .

Due moto davvero uniche, frutto dellʼelevato livello di customizzazione che Honda coltiva in casa propria. Ad esempio la CB1100TR ha origini italiane, perché è stata realizzata dal team di design del Centro Ricerca & Sviluppo Honda di Roma . Già vista allʼultima edizione di Eicma, la moto è stata sviluppata come un modello Flat Track (sterrati e terra battuta), si trova però a suo agio anche in città, dimostrando unʼindole meno offroad di una superba enduro Honda , ma non priva di spirito sportivo. Allʼanima italiana della CB1100TR corrisponde invece lʼanima british di Honda Rebel , la cui veste originale è griffata dal celebre artista tattoo britannico Dan Gold e da RB Kustoms .

Il risultato è una custom in versione metropolitana e quasi futuristica, che mostra insospettabili legami con la cultura BMX e motocross. Il Project Leader della Rebel – Keita Mikura – è stato ispirato a creare un nuovo tipo di moto per i giovani motociclisti proprio dopo un giro al “The Bike Shed” di Londra nel 2013. Una moto versatile la Rebel, dovʼè facile rimuovere il sellino e le pedane del passeggero, che si guida in posizione rilassata ed è spinta da un motore bicilindrico parallelo che per potenza limitata è adatto anche a chi ha soltanto la patente A2. Ragion per cui Honda ha già raccolto una lunghissima lista di ordini in tutta Europa!