27 marzo 2017 09:30 Harley-Davidson lancia lʼinedita Street Rod Motore di 750 cc e ciclistica innovativa

Lo scorso fine settimana Harley-Davidson ha organizzato un grande Open Day nelle concessionarie italiane per far conoscere la sua gamma 2017. Tante le novità, dalla maestosa e nuova Road King Special allʼinedita Street Rod che vediamo in queste immagini. Sempre in attesa di vedere i nuovi modelli dotati del motore MilwaukeeEight, evoluzione dei classici bicilindrici Harley-Davidson.

Harley-Davidson Street Rod 1 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 2 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 3 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 4 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 5 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 6 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 7 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 8 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 9 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 10 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 11 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 12 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 13 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 14 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 15 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod 16 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Harley-Davidson Street Rod leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova Street Rod è una moto assolutamente originale nella gamma della Casa di Milwaukee. Ha un corpo stretto e muscoloso, uno stile Dark Custom che più appropriato non si può ed è leggera e agile. Nasce dallo stesso progetto che originò la Street 750, col motore bicilindrico di 750 cc ma col 20% di potenza in più e il 10% di coppia maggiore su un arco più ampio di regimi (fino a 9.000 giri), per una fruibilità quindi maggiore. Quel che è innovativo della Street Rod è la ciclistica, con una nuova geometria del telaio e una forcella a steli rovesciati da 43 mm di diametro, che si accompagna ad ammortizzatori posteriori allungati nella corsa e dotati di serbatoio separato.

Lo stile Dark Custom si esprime nelle forcelle e nella tripla piastra spesse e total black, sormontate dal tachimetro in tinta con le carene. Il manubrio drag bar con gli specchietti alle estremità esalta la zona anteriore, mentre la nuova sezione della coda, con parafango corto, dona luminosità al posteriore, in cui spiccano luci e frecce a LED. I cerchi a 7 razze in alluminio pressofuso sono entrambi da 17 pollici e davanti opera il doppio freno a disco anteriore da 300 mm con ABS di serie. La sterzata è più rapida ed efficace grazie allʼangolo dʼinclinazione della forcella, che passa da 32 a 27 gradi. La seduta è stata ridisegnata per mantenere saldamente in sella il pilota, mentre l’altezza da terra – 765 mm – migliora la visuale anteriore. Tre i colori: Vivid Black, Charcoal Denim e Olive Gold. La nuova Harley-Davidson Street Rod costa 8.700 euro.

Nello speciale motori anche la nuova Harley-Davidson Street Rod -