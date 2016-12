Harley-Davidson, il look è cult

09:30 - Parola dʼordine: personalità. Già una Harley-Davidson ne ha da vendere, ma se uno vuole distinguersi del tutto, sa che nella gamma accessori della Casa di Milwaukee troverà tutto lʼimpossibile della personalizzazione. Quella tuning, cioè meccanica, e anche quella legata ai capi dʼabbigliamento, da sempre una delle “voci” più tipiche del brand moto più famoso dʼAmerica. In arrivo ora sono le collezioni 2015.

Il centauro Harley può trovare nella nuova gamma accessori, ad esempio, la sella bobber in pelle rifinita con rivetti in ottone. La sua caratteristica è il ricamo “Milwaukee Since 1903”, che nel tempo sviluppa una patina dʼinvecchiamento, mentre il logo Bar & Shield è inciso a fuoco. La sella bobber costa al pubblico 375 euro. Un poʼ più care ‒ 496 euro ‒ sono le pinze freno di colore rosso, mentre davvero accessibile è il kit luci LED ad azione rapida. Luci che si adattano agli spoiler delle borse laterali e fungono anche da indicatore di retromarcia, di arresto e di direzione. Il cablaggio è progettato per restare invisibile e nascosto. Il kit è disponibile con lente rossa o fumé e il prezzo al pubblico è di 125 euro. E ancora tra gli accessori 2015 ci sono la ghiera per faro e luce anteriore e il tappo del serbatoio della Collezione Burst.

Quanto allʼabbigliamento, la collezione Core Harley-Davidson propone il classico stile del brand, intramontabile e i cui capi sono indossabili tutto l’anno. Giacche in pelle, capi tecnici, casual e sportivi, ma anche accessori, un guardaroba che offre soluzioni per ogni occasione, dai viaggi più impegnativi al tempo libero. Il logo Bar & Shield e la scritta Harley-Davidson sono una costante dellʼintera collezione, disponibile presso i concessionari della rete ufficiale. Per ogni informazione, il sito www.harley-davidson.it.