Harley-Davidson, il Freedom on Tour 2018 sbarca a Monza

Il weekend a Monza fa parte del calendario “H-D Freedom on Tour 2018”, promosso da Harley-Davidson Italia in collaborazione con le sue concessionarie ufficiali. Un road show pensato per far salire in sella alle moto anche i neofiti, attratti però da sempre dal mito del brand di Milwaukee. Allo stand è anche esposta la special realizzata da H-D Monza nellʼambito della Battle of the Kings 2018. Le tappe del Tour 2018 sono 26 in tutto il territorio nazionale e la formula è collaudata, prevede la prenotazione di un giro di prova anche direttamente al desk e poi il demo ride in gruppo accompagnati da apripista esperti, per una durata di circa 30 minuti sul circuito più fascinoso del mondo.