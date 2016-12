Harley-Davidson cerca testimonial

09:30 - Ci sono molte ragioni per spiegare quanto sia utile “scoprire di più”. Ma Harley-Davidson ne offre unʼulteriore altra. Nel programma “Discover More” della Casa americana cʼè infatti la ricerca di un motociclista appassionato, desideroso di viaggiare, che per due mesi dovrà girare lʼEuropa. Completamente spesato e con premio finale la Street Glide guidata durante il tour e 25.000 Euro! Roba che induce a prendere fiato…

La ricerca del nuovo testimonial Harley-Davidson per lʼedizione 2015 di “Discover More” è insomma il lavoro ideale, il sogno della vita, unʼoccasione irripetibile. E dà senso allʼimportanza di “Scoprire di più”. Il rider selezionato dovrà essere pronto per partire, il prossimo mese di maggio, in un viaggio attraverso più di 20 Paesi europei, e cercarvi le strade a suo giudizio più meritevoli di essere solcate dai motociclisti. Accompagnato da una troupe professionista per le riprese video, dovrà stilare il suo diario di viaggio, che sarà pubblicato su un sito web dedicato e sui principali social media. Per candidarsi gli interessati devono inviare la loro candidatura al sito http://www.hd.com/riderwanted e spiegare perché sarebbero perfetti per lʼavventura in sella a una Harley. Il termine per le iscrizioni è il 20 marzo 2015 e ad aprile si conoscerà il nome del fortunato. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: http://www.hd.com/riderwanted.