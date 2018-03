Finarte, le moto dʼepoca vanno allʼasta

Non è casuale la scelta di Bergamo per il ritorno di Finarte nel settore, perché è nella bergamasca che ebbe sede la Rumi, unʼazienda storica delle due ruote italiane. Convertita alla produzione di moto nel 1949, visse un decennio dʼoro e produsse modelli famosi come il Formichino, dando lavoro nel suo stabilimento a 1.500 operai. Poi il fallimento del 1959, ma molte Rumi finirono in collezioni private, tra cui quella dei fratelli Migliazzi, che ha affidato a Finarte oltre 40 modelli per lʼasta del 25 marzo. Spicca tra i lotti una Rumi 125 Turismo del 1950, stimata tra i 7.000 e gli 8.000 euro, e una Rumi Junior Earles del 1957 da competizione, che partecipò alla rievocazione della Milano-Taranto ed è stimata tra i 15.000 e i 20.000 euro.