Fat Bikes, la nuova sfida di Fantic Motor

Alla 73° edizione di Eicma il nome Fantic Motor torna in auge, anche per una sfida nuova: quella delle biciclette elettriche Fat Bikes. Motorizzata Brose, unʼazienda tedesca specializzata in power unit elettriche, e con potenti batterie dellʼaltro partner tedesco BMZ, la gamma Fantic Fat Bike è stata realizzata sia nella versione Sport per lʼuso offroad che in quella Seven Days più orientata allʼimpiego urbano e lifestyle. Le bici sono in grado di adattarsi a ogni condizione dʼuso e promettono unʼautonomia di marcia di 120 km! Hanno molte prerogative motociclistiche, per la gommatura molto generosa che assorbe ogni asperità, lʼimpianto frenante di grandi dimensioni, le forcelle Rock Shox di grande robustezza e solidità. La versione Seven Days sarà proposta in tre varianti: vintage, carbon con la forcella in carbonio e sport con forcella ammortizzata.