21 novembre 2015 Eicma 2015, unʼesplosione di scooter In arrivo tante nuove proposte

Cʼè tanta roba, come sempre, al Salone del ciclo e del motociclo di Milano. Moto di ogni segmento, unʼarea dedicata espressamente alle custom, ma anche bici elettriche e convenzionali, quad e tre ruote, e tanta accessoristica per soddisfare tutti i gusti. Ma una fetta importante di visitatori se la stanno ritagliando gli scooter, i veri protagonisti delle nostre metropoli, che allʼEicma sono presenti in gran quantità e di ogni categoria.

Tutto inizia, forse, da Piaggio e da quella Vespa che è il sogno di mobilità degli italiani dal 1946. Nel 2016 Vespa festeggia i 70 anni e così ecco le versioni speciali "Vespa Settantesimo", proposte per i modelli Primavera, GTS e lʼevergreen PX, in produzione dal 1977. Piaggio ha portato alla fiera milanese anche due novità assolute: il nuovo Liberty, rinnovato da capo a piedi e ora con i motori 4 tempi a iniezione elettronica iGet di cilindrata 50, 125 e 150. Inoltre cʼè adesso lʼABS di serie sulle cilindrate 125 e 150. La seconda novità è lʼinedito Medley, uno scooter urban look e con i motori iGet 125 e 150 dotati di funzione start&stop. Il vano sottosella di Medley è lʼunico della categoria a offrire spazio per due caschi. Novità anche in casa Scarabeo, brand ormai svincolato da Aprilia, che si presenta con un nuovo scudo anteriore in tinta col colore della sella e gruppi ottici anteriori e posteriori a LED. È proposto nelle versioni 50 due tempi, 50 4 tempi e 100 4 tempi.

Tra le novità straniere spicca Kawasaki J125, che raddoppia la gamma scooter della Casa di Akashi dopo J300. Ma con questo il 125 condivide la piattaforma e si dota di contenuti superiori, come la presa 12 volt nel vano portaoggetti, utile per la ricarica dello smartphone, una luce di cortesia automatica sotto la sella, l'indicatore del livello carburante e l'orologio digitale nel display. L'ABS è di serie, lʼavviamento è elettrico e la trasmissione è a variazione continua CVT. Proprio unʼottima proposta per un mezzo che si guida con patente A1. Partner di Kawasaki nel progetto scooter è Kymco, che a Eicma 2015 porta i nuovi XTown e Downtown. Il top di gamma è Kymco XTown 300i ABS, uno scooter sport touring molto confortevole e con motore Euro 4. Arriverà a marzo 2016 e costerà 4.900 euro, mentre Xtown 125i ABS ne costerà 4.400. Totalmente nuovo anche Downtown 125i ABS, che affianca la versione 350i.

Saliamo di categoria e andiamo a scoprire cosa cʼè in casa Yamaha. Ebbene, a pochi mesi dal lancio delle versioni Iron Max dello scooterone X-Max, ecco le nuove versioni extra-lusso Lux Max di TMax, ancora più esclusive. Non è una novità, ma il rivoluzionario tre ruote Tricity mantiene ancora il suo forte appeal sul pubblico di Eicma. La risposta Honda al TMax Lux Max si chiama Integra, la nuova versione 2016 dello scooterone con ciclistica da moto (la stessa della NC750X) e motore bicilindrico di 750 cc con cambio DCT (Dual Clutch Transmission), ora Euro 4. Molte le novità introdotte sul modello 2016: luci a LED anteriori e posteriori, nuova forcella Showa, nuovo software del cambio DCT con modalità Sport a 3 livelli e con memoria, nuova strumentazione e nuovo terminale di scarico compatto. Concorrenti diretti sono anche i maxi BMW C650 GT e C650 Sport.