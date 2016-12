E al Giro dʼItalia spunta la Yamaha TMax

Non meno sportivo di YZF-R3 è, in casa Yamaha, il maxi-scooter TMax 530. La nuova versione 2015 è stata scelta come moto ufficiale della 98° edizione del Giro dʼItalia, e nella livrea da gara sfoggia il colore rosa che ha reso celebre la grande corsa a tappe. A fargli compagnia è Yamaha Tricity, lo scooter a tre ruote della Casa giapponese, al Giro solo in veste promozionale, ma che non è passato inosservato nella sua originale livrea "total pink".