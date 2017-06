Due nuove Scrambler Ducati a Wheels and Waves

Questʼanno, dal 14 al 18 giugno, Ducati porterà a Wheels and Waves due inedite versioni di Scrambler: Mach 2.0 e la nuova Full Throttle . Palcoscenico ideale la spiaggia francese per la nuova Ducati Scrambler Mach 2.0, realizzata da Roland Sands , il californiano che è uno dei più noti customizzatori del mondo. Una moto che si caratterizza per il manubrio basso a sezione variabile in alluminio, la sella Flat Track Pro, la cover dello scarico e delle teste del motore nere, le alette spazzolate di derivazione Café Racer . I colori, lʼispirazione e le atmosfere della West Coast americana anni 70 sono evidenti, anche se il nome ricorda la Ducati Mach 1 250 , che negli anni 60 montava lo stesso motore dello Scrambler 250 dellʼepoca.

La nuova e sportiva Full Throttle si rinnova invece nella grafica. Presenta un nuovo colore “Shining Black” per serbatoio e parafango anteriore, mentre la guancia si distingue per la scacchiera nera su banda gialla. Partite da Borgo Panigale, le due nuove Ducati Scrambler sono giunte a Biarritz dopo un tour che coinvolto anche un Volkswagen California Ocean e un Volkswagen Amarok convertito in studio radiofonico itinerante. Da qui vanno infatti in onda le puntate live di Radio Scrambler, diventata radio ufficiale di Wheels and Waves 2017.