4 luglio 2016 09:15 Ducati Supersport e 1299 Panigale S Anniversario A Misano svelate le nuove moto

Il World Ducati Week a Misano Adriatico ha chiuso i battenti ieri sera regalando un surplus di emozioni ai ducatisti accorsi da tutto il mondo. E non soltanto quelle della pista, con le gare cui hanno partecipato tutti i grandi piloti Ducati della MotoGP e della SBK, di ieri e di oggi, ma anche perché il WDW 2016 è stato occasione per presentare due importanti novità nella gamma delle rosse di Borgo Panigale: la nuova Ducati Supersport e la 1299 Panigale S Anniversario.

La Ducati Supersport è una sportiva stradale di media cilindrata (nellʼottica della gamma Ducati) che arriverà nel 2017. I partecipanti al WDW 2016 lʼhanno potuta vedere in una “stanza chiusa” e adesso si metteranno in coda per scoprirne la tempistica di produzione e commercializzazione. Monta un motore 4 valvole di 937 cc, ma di lei si sa poco altro. Più informazioni si hanno invece sulla moto che celebra i 90 anni della Ducati, la 1299 Panigale S Anniversario, superbike che sarà prodotta in edizione limitata di soli 500 esemplari. A presentarla al pubblico di Misano è stato Casey Stoner, il campione australiano che nel 2007 portò il titolo mondiale della MotoGP alle rosse di Borgo Panigale.

La Ducati 1299 Panigale S Anniversario è equipaggiata col motore bicilindrico Superquadro da 1.285 cc, che sviluppa la bellezza di 205 CV. Di serie vanta i nuovi Traction Control e Wheelie Control EVO, ed corredata da un kit speciale per l’uso in pista. L’ABS Bosch integra la funzione Cornering per la miglior stabilità nelle frenate in curva, mentre il cambio Ducati Quick Shift assicura cambiate e scalate velocissime sia in pista sia su strada. Le sospensioni sono firmate da Ducati e Öhlins e hanno il pregio di monitorare costantemente le condizioni di marcia per modificare il set-up e migliorare il grip in curva, la stabilità, la frenata, e di conseguenza anche il comfort di marcia.