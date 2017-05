Ducati Riding Experience, al via lʼedizione 2017

La novità più importante dellʼedizione 2017 dei DRE è lʼintroduzione della nuova sezione Safety, dedicata espressamente alla guida sicura in ambito stradale. Il calendario 2017 parte proprio con uno di questi corsi: il 6-7 maggio nell’Automotive Safety Center di Vairano (Pavia). Le altre due sezioni del calendario riguardano invece i corsi Racetrack per la pista e quelli Enduro per chi ama le escursioni in fuoristrada. I corsi ovviamente sono divisi per livelli, secondo lʼesperienza e lʼabilità di ciascun pilota. Ducati mette a disposizione dei partecipanti un parco moto invidiabile, che va dal nuovo Monster 797 all’iconico Monster 1200 S, passando per le Multistrada 950 e 1200S, fino alle novità più recenti SuperSport e Hypermotard 939.