Ducati Riding Experience, al via i corsi 2016

I corsi Ducati Riding Experience sono una vera accademia di guida, che coinvolge le più belle moto Ducati e i migliori circuiti italiani. Tra le novità 2016 ci sarà il corso "Champs Accademy” in sella alla Ducati Panigale R e il DRE Enduro per la guida offroad con la nuova Multistrada 1200 Enduro, la cui gestione è affidata al "dakariano" Beppe Gualini. Originale la location scelta per questʼultimo corso: il Castello di Nipozzano in Toscana, celebre tenuta dei Marchesi Frescobaldi. Per il resto i corsi sono strutturati per livelli di esperienza, si va dagli Intro e Precision dedicati alla guida stradale ai 4 livelli in pista che si terranno a Misano e al Mugello: Track Evo, Track Warm Up, Track Master e Champs Academy. Questʼultimo si avvale della preziosa collaborazione di Carlos Checa.