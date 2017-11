Ducati Panigale V4, la più bella di Eicma

Il 61,17 % dei votanti ha scelto la prima Ducati con motore 4 cilindri come moto “regina” del Salone. Per la Casa di Borgo Panigale è il 9° successo in 13 edizioni di assegnazione del premio, il quinto consecutivo. Premio nato per iniziativa della rivista Motociclismo. Perché Milano vuol bene a Ducati e non sorprende che proprio lo scorso fine settimana sia stato inaugurato nel capoluogo lombardo il nuovo Flagship Store Ducati, in via Marcellino Ammiano 1. Molto più di uno showroom (2.100 metri quadrati su tre piani), ma una location di rappresentanza dello stile Ducati nel mondo, dove le moto e lʼofficina sono contigue allʼampio assortimento di accessori e abbigliamento.