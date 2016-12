4 giugno 2015 Ducati Panigale R, Street Show Motore da 205 CV per la superbike stradale

Ducati lancia la versione 2015 della superbike Panigale R. Lʼoperazione non era di quelle semplici: rendere la "cattiva" di Borgo Panigale ancora più sportiva ed estrema. Ma in Ducati tutto è possibile e così la versione 2015 si è trasformata in una vera moto da corsa omologata per lʼimpiego stradale e quindi con fari e frecce.

Stradale sì, ma con un popoʼ di roba che permetterebbe a questa moto di correre in pista senza timori reverenziali. Basti dare uno sguardo alla dotazione della Panigale R 2015: pneumatici slick di serie Pirelli Diablo Supercorsa SP, sospensioni Ohlins e pinze radiali Brembo. Contenuti racing che affiancano lʼesuberanza ‒ 205 CV a 11.500 giri al minuto ‒ del motore Superquadro da 1.198 cc, che esprime anche una coppia di 136 Nm a 10.250 giri. Le valvole di aspirazione e scarico e le bielle sono costruite in titanio, mentre in tungsteno sono i pistoni a due segmenti e altri dettagli dellʼalbero motore. Lʼalimentazione a iniezione elettronica è firmata Mitsubishi e prevede due iniettori per cilindro.