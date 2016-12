Ducati Multistrada 1200 MY 2015

09:00 - Lʼabbiamo vista a Milano allʼultima edizione di Eicma ed è la prima novità che Ducati lancerà nel 2015. È la Multistrada 1200 Model Year 2015, rinnovata poco nel look ma in modo così radicale dal punto di vista tecnico che si può a buon diritto parlare di modello nuovo vero e proprio. Col carattere da all-terrain proprio di questa grande superbike turistica. La prima grande novità riguarda il motore: Ducati Multistrada 1200 è la prima moto al mondo ad adottare un propulsore con doppio variatore di fase per la distribuzione, il DVT.

Il sistema, implementato sul Testastretta di 1.200 cc da 160 CV di potenza a quasi 10.000 giri, agisce in modo indipendente sia sull’albero a camme di aspirazione sia su quello di scarico e rispetta lo standard Euro 4, il più evoluto per le moto. Ma non è tutto, perché la dotazione tecnica della grande Tourer Ducati è la più sofisticata oggi sul mercato, basti pensare alla centralina elettronica che misura durante la marcia gli angoli di rollio, imbardata e beccheggio, nonché la velocità delle relative variazioni di assetto. Ne deriva che lʼABS si adatta alle curve (ABS Cornering, firmato congiuntamente da Brembo e Bosch), mentre il Ducati Wheelie Control rileva e corregge l’eventuale impennata della ruota anteriore, così da ottenere sempre la massima accelerazione in piena sicurezza. Sia il Ducati Wheelie Control che il Ducati Traction Control sono settabili dal pilota su 8 livelli ed eventualmente disattivabili.

Lʼelettronica interagisce anche con il sistema di controllo delle sospensioni semi-attive Skyhook Suspension Evolution, presente sulla Multistrada 1200 S. Tre i Riding mode: Touring, Urban Enduro. Gli pneumatici sono Pirelli Scorpion Trail II bimescola da 17 pollici. Quanto al design, la Multistrada 1200 Model Year 2015 è stata progettata per offrire al pilota la migliore ergonomia, supportando anche un’eventuale guida in piedi (in caso di fuoristrada). Le pedane sono rivestite con un inserto in gomma per isolare dalle vibrazioni, il manubrio è largo e la sella ha unʼaltezza regolabile tra 825 e 845 mm da terra. Lʼampio parabrezza dispone di una regolazione verticale di 60 mm azionabile con una mano sola. Due le prese di corrente da 12 V, una sotto la sella e l’altra nella zona anteriore.

Ducati Multistrada 1200 S aggiunge il faro full LED che illumina la parte interna della curva, migliorando la visibilità notturna. Ducati propone sulla moto 4 specifici Pack: Touring con manopole riscaldate, valige laterali e cavalletto centrale; Sport con scarico omologato Termignoni; Urban con top case, borsa da serbatoio con tank lock e USB hub; Enduro con fari supplementari a LED, barre di protezione motore, radiatore, paracoppa e pedane pilota dentate per il fuoristrada. Ultima novità è lʼapplicazione per smartphone Multistrada Link App, disponibile per iOS e Android. Detto che i tagliandi sono previsti ogni 30.000 km, la nuova Ducati Multistrada 1200 costa 17.240 euro, la Multistrada 1200 S 19.540 euro.