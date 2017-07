Ducati Multistrada 1200 Enduro Pro

Il design particolare dellʼultima nata nella gamma Multistrada si caratterizza anche per il telaietto posteriore nero e le cover nere dei coperchi frizione e alternatore. La già robusta presenza della Multistrada acquista, con la versione Pro, ulteriori elementi di stile per i bull bar Ducati Performance by Touratech con luci a LED integrate, il plexiglass basso per la guida in piedi e lo scarico Termignoni. Ideali per la guida su sterrati e fuoripista sono poi gli pneumatici Pirelli Scorpion Rally, di misura 120/70 anteriori da 19 pollici e 170/60 da 17 pollici posteriori. Le luci adattative in curva hanno una funzione tanto di sicurezza quanto di raffinatezza tecnica della maxi-enduro di Borgo Panigale.