16 settembre 2015 Ducati Monster 1200 R, la super naked La versione più potente della gamma Monster

Che ci fa una moto al Salone auto di Francoforte? Una novità moto di razza, di quelle che sbalordiscono per design e grinta. Fa il suo dovere, se la moto in questione è una superba Monster Ducati e se la Casa di Borgo Panigale ha legato da qualche anno il suo destino ad Audi. In una serata di gala in cui Audi ha svelato le sue novità ‒ nuove A4 berlina e Avant, nuova S4, lʼelettrica e-tron quattro, S8 Plus ‒ la sua bella figura lʼha fatta anche il Monster 1200 R.

Si tratta del modello più potente della gamma Monster Ducati. Una moto per cuori forti, per chi fa della sportività uno stile di vita, e con la quale Audi sfida apertamente la rivale BMW sul terreno delle grandi naked bicilindriche. Il motore della super naked di Borgo Panigale è il classico Testastretta 11° DS di 1.200 cc, che nella versione sportiva R sviluppa 160 CV di potenza, il 10% in più di quanto faccia il Monster 1200 S, e con una coppia superiore del 5,5%. A equilibrare i livelli di potenza della moto cʼè però il Ducati Safety Pack, che comprende ABS e Ducati Traction Control.