4 agosto 2018 07:30 Ducati, lʼasta dei record: 120.000 euro per la moto di Bayliss Tutte aggiudicate su eBay le Panigale V4 S

Lʼamore dei ducatisti per Troy Bayliss non smette di battere. È del campione australiano, infatti, lʼofferta più alta tra le 13 Panigale V4 S finite allʼasta su eBay al termine della World Ducati Week 2018. Una cifra record di 120.000 euro è stata battuta per aggiudicarsi la moto del 49enne tre volte iridato in Superbike.

Tutto nasce dalla “Race of Champions”, il clou agonistico della 10° edizione della WDW a Misano, con la presenza di campioni Ducati di ieri e di oggi. Finita la gara, vinta da Michele Pirro, le 13 fantastiche Panigale V4 S, ognuna con una livrea speciale, sono andate allʼasta su eBay e tutte sono state aggiudicate. Il crescendo di offerte è stato incredibile, nellʼarco di una settimana sono giunte 7.084 offerte da 1.516 partecipanti di ogni parte del mondo. Ognuna delle 13 moto reca i dettagli grafici che identificano il pilota Ducati in MotoGP e SBK, e sulla testa di sterzo cʼè una targhetta che riporta il nome del pilota e il suo numero di gara, per finire con l’autografo indelebile apposto sul serbatoio dal pilota e il certificato di autenticità firmato da Claudio Domenicali, numero uno di Ducati.