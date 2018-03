Ducati, lʼasse con Audi funziona a meraviglia

La stagione del Motomondiale è ai nastri di partenza e se cʼè un costruttore in gran forma, questo è Ducati . In pista, ma anche nei bilanci aziendali, e forse le due cose vanno a braccetto. Nel 2017 la Casa di Borgo Panigale ha registrato il nono anno consecutivo di crescita, 55.871 moto immatricolate sono un traguardo mai raggiunto prima , e i 51 milioni di euro di utili netti sono un bel toccasana.

Certo i risultati Ducati sono una goccia dʼacqua nel bilancio Audi, di cui la Casa motociclistica è parte integrante. Audi che ha chiuso il 2017 con un fatturato sopra i 60 miliardi di euro (prima volta che accade) e utili operativi pari a 5,1 miliardi di euro. Però fa piacere sapere che lʼinvestimento fatto dai tedeschi si rivela proficuo per ambo le parti. Il giro dʼaffari Ducati è cresciuto a 736 milioni, ormai vale il 30% in più di 5 anni fa, e questo è garanzia di futuri investimenti e grandi sfide. Come la Panigale V4 stradale, prima moto Ducati con motore 4 cilindri. E come anche la grande sfida della competizione nella MotoGP e in Superbike, dove lʼesordio è stato col botto.