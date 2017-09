10 settembre 2017 08:45 Ducati, il primo 4 cilindri sarà per la Panigale V4 E intanto svela la XDiavel S Bianco Iceberg

Il magic moment Ducati si ripercuote dalla pista alla strada, e a sorridere alla fine sono pure i conti. A Misano, a margine del granpremio di San Marino della MotoGP, la Casa di Borgo Panigale ha presentato il suo primo motore 4 cilindri. Ma il dolcino dʼapertura è stata la XDiavel S, una special che Ducati ha svelato a Faaker See, in Austria, uno dei raduni motociclistici più famosi e affollati dʼEuropa.

Il momento magico Ducati Ufficio stampa 1 di 27 Ufficio stampa 2 di 27 Ufficio stampa 3 di 27 Ufficio stampa 4 di 27 Ufficio stampa 5 di 27 Ufficio stampa 6 di 27 Ufficio stampa 7 di 27 Ufficio stampa 8 di 27 Ufficio stampa 9 di 27 Ufficio stampa 10 di 27 Ufficio stampa 11 di 27 Ufficio stampa 12 di 27 Ufficio stampa 13 di 27 Ufficio stampa 14 di 27 Ufficio stampa 15 di 27 Ufficio stampa 16 di 27 Ufficio stampa 17 di 27 Ufficio stampa 18 di 27 Ufficio stampa 19 di 27 Ufficio stampa 20 di 27 Ufficio stampa 21 di 27 Ufficio stampa 22 di 27 Ufficio stampa 23 di 27 Ufficio stampa 24 di 27 Ufficio stampa 25 di 27 Ufficio stampa 26 di 27 Ufficio stampa 27 di 27 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Partiamo proprio da questa esclusiva XDiavel S, il cui inedito colore Bianco Iceberg è già una nota distintiva per chi ha fatto del “rosso” il suo marchio di fabbrica. Giunto alla 20° edizione, il raduno di Faaker See (5-10 settembre) è amatissimo dal popolo che cavalca custom e cruiser, capace di accogliere 120 mila presenze in 5 giorni di happening delle due ruote. La nuova special su base XDiavel S anticipa la gamma XDiavel 2018, che sarà rinnovata nel design, nel setup delle sospensioni e nellʼergonomia di pilota e passeggero.

E passiamo ora al motore V4 a 90° che Ducati monterà sulla Panigale e in generale sulle sue superbike. Il nuovo propulsore si chiama Desmosedici Stradale e deriva direttamente dalla MotoGP. Ha la distribuzione Desmo, cioè con albero controrotante, ordine di scoppi Twin Pulse e altre caratteristiche distintive che gli permettono di soddisfare le norme Euro 4. Di cilindrata 1.103 cc, sviluppa 210 CV di potenza a 13.000 giri al minuto, per una coppia massima di 120 Nm tra gli 8.750 e i 12.250 giri. Potenza da esprimere al meglio in pista, ma il Desmosedici Stradale nasce per coniugare la sportività con lʼutilizzo su strada.