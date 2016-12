Ducati Diavel Carbon, che forza!

Nuovo look 2016 per Ducati Diavel Carbon e una grafica "Grigio asfalto” inedita, in perfetta sintonia col carbonio a vista, i filetti rossi e la verniciatura "Dark Chrome" del telaio. Ducati Diavel Carbon 2016 è una moto muscolare, possente, aggressiva, che si presenta con esclusivi cerchi neri forgiati Marchesini e i collettori di scarico con rivestimento ceramico Zircotec . Nuova anche la sella, che svela un nuovo rivestimento esclusivo. Fari e frecce sono a LED.

Ducati Diavel Carbon 2016 monta l'ultima generazione del motore Testastretta 11° DS di 1.200 cc, che sviluppa la potenza di 162 CV. Ma a Borgo Panigale non guardano soltanto alla dinamicità e completano la dotazione tecnica della moto con lʼABS e il Ducati Traction Control. Per ottimizzare lʼagilità e la maneggevolezza della moto, ci sono poi i Riding Mode per consentire al pilota di scegliere la marcia che desidera in base a tre modalità, selezionabili dal blocchetto elettrico posto a sinistra, e il guidatore può cambiare "Mode" anche durante la guida. Con la modalità Urban, nuovo Diavel Carbon ammansisce la sua esuberanza, limitandosi a 100 CV di potenza massima e col DTC impostato al livello 5. La modalità Touring consente al motore di erogare già tutti i 162 CV, ma con una curva di potenza morbida e fruibile e il DTC è impostato al livello 4, per una guida piacevole e rilassata. Con Sport la moto sprigiona tutti i suoi fuochi e la potenza di 162 CV è espressa con unʼaccelerazione prontissima, mentre il DTC scende al livello 3 per permettere ai centauri di provare le incredibili prestazioni della superbike di Borgo Panigale.