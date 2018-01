15 gennaio 2018 08:40 Ducati, col 2017 sono 9 gli anni di crescita continua Borgo Panigale registra vendite record

Sono 9 anni di fila, dal 2009 al 2017, che Ducati aumenta ogni anno i suoi volumi di vendita globali. Le 55.871 moto consegnate lo scorso anno ai suoi clienti nel mondo sono poco più di quelle vendute nel 2016 (420 in più), ma la tendenza è davvero sorprendente. E se si scorporano i dati, ci sono vere eccellenze, come il +12% in Italia (8.806 moto vendute) e i raddoppio, da 9 a 18, delle concessionarie in Cina.

Le eccellenze di Borgo Panigale Ufficio stampa 1 di 25 Ufficio stampa 2 di 25 Ufficio stampa 3 di 25 Ufficio stampa 4 di 25 Ufficio stampa 5 di 25 Ufficio stampa 6 di 25 Ufficio stampa 7 di 25 Ufficio stampa 8 di 25 Ufficio stampa 9 di 25 Ufficio stampa 10 di 25 Ufficio stampa 11 di 25 Ufficio stampa 12 di 25 Ufficio stampa 13 di 25 Ufficio stampa 14 di 25 Ufficio stampa 15 di 25 Ufficio stampa 16 di 25 Ufficio stampa 17 di 25 Ufficio stampa 18 di 25 Ufficio stampa 19 di 25 Ufficio stampa 20 di 25 Ufficio stampa 21 di 25 Ufficio stampa 22 di 25 Ufficio stampa 23 di 25 Ufficio stampa 24 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il 2017 sarà ricordato a Borgo Panigale come anno di consolidamento dei successi sia di prodotto che sportivi. La gamma Ducati si è allargata ancora, la famiglia Multistrada ha visto il debutto della 950 e questʼanno ci sarà quello delle Multistrada 1260 e 1260 Pikes Peak. Bene le vendite della gamma Monster, della SuperSport con motore Testastretta 900 e dell’esclusiva 1299 Superleggera, le cui 500 unità sono state acquistate ancora prima dell’inizio della produzione, al prezzo di 80.000 Euro ciascuna. La famiglia Scrambler ha conquistato più di 14 mila clienti e si è rafforzata con le nuove versioni Desert Sled e Café Racer.

Gli Stati Uniti si confermano il primo mercato per Ducati, con 8.898 moto vendute e +1,3% sullʼanno prima. In Europa la crescita è del 4%, per 31.123 moto immatricolate e un vero boom in Spagna col +28,3% rispetto al 2016. “Il 2017 è stato un altro anno positivo per Ducati sia dal punto di vista commerciale che sportivo – ha detto Claudio Domenicali, Amministratore Delegato della Casa di Borgo Panigale –. Abbiamo lottato per il titolo MotoGP fino all’ultima gara, vincendo 6 gare e portando i migliori risultati dal 2009”.