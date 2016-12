Ducati chiude il WDW e parte con Globetrotter 90

Spettacoli, esibizioni, concerti (sabato quello di Piero Pelù) e anche 10 mila giri in pista effettuati dai visitatori, senza considerare gli oltre 700 test ride gratuiti sulle nuove XDiavel e Scrambler. Il serpentone di moto Ducati ha impiegato 22 minuti per uscire dal circuito di Misano per dirigersi in parata verso Riccione! Insomma un successo, col 40% di presenze provenienti dalʼestero (anche da USA, Canada, Brasile, Sud Africa e Angola, Vietnam e Giappone, persino da Mongolia e Australia). Dalla Cina, partiti da Pechino, sono venuti in 4 in sella alle loro Ducati Multistrada 1200, percorrendo 10.400 km fino alla riviera romagnola. Finito il WDW 2016, non è però concluso lʼanno celebrativo per lʼazienda emiliana, che oggi dà il via al Ducati Globetrotter 90°, un tour di oltre 30.000 km in giro per il mondo.