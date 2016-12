Ducati 1299 Panigale e Multistrada 1200

15:45 - La 1299 Panigale e la nuova generazione di Multistrada 1200 sono le superbike inedite che Ducati presenta allʼEicma di Milano. Una famiglia che si allarga, segno dellʼottimo stato di salute dellʼazienda di Borgo Panigale, che sta investendo fortemente non soltanto sui prodotti moto, ma anche su motori di nuova evoluzione. Allo stand Ducati anche la neonata Scrambler, la Diavel Titanium e la Monster Stripe.

Partiamo dalla 1299 Panigale, che si fa notare per lʼinnovativo motore Superquadro, potentissimo e leggero, che nella maxi cilindrata di 1.285 cc riesce a sviluppare 205 CV a 10.500 giri, per una coppia massima di 145 Nm a 8.750 giri. La superbike Ducati è anche leggerissima per la categoria (166,5 kg a secco), così da poter esplodere tutta la sua dinamicità, coadiuvata anche dallʼelettronica. Il Riding Mode è stato sviluppato appositamente per la 1299 Panigale e il Cornering ABS eleva lʼantibloccaggio dei freni, che funziona anche nelle situazioni di piega in curva. E ancora le sospensioni Ohlins Smart EC sulla versione S, il cambio Ducati Quick Shift con funzionalità attiva anche in scalata, il Traction Control, tutto per la miglior gestione stradale della superbike.

Premiere mondiale anche per lʼultima generazione di Multistrada 1200, equipaggiata con il nuovo motore Ducati Testastretta DVT (Desmodromic Variable Timing). È la prima volta che un motore motociclistico adotta il doppio variatore di fase per la distribuzione, che ottimizza prestazioni ed efficienza e rientra già nei parametri motociclistici Euro 4. Nuova Ducati Multistrada 1200 è in grado di misurare dinamicamente gli angoli di rollio, imbardata e beccheggio, nonché la velocità delle relative variazioni di assetto, garantendo così standard di prestazioni e sicurezza mai visti finora in una moto. Anche qui cʼè il Cornering ABS, come anche la funzione adattativa in curva della luce presente nel faro full LED.

Tra le altre novità della gamma 2015 spicca la Diavel Titanium, edizione limitata a soli 500 esemplari. Ducati scommette sui materiali di qualità e per questa versione esclusiva di Diavel impiega titanio, carbonio, finiture di altissimo pregio, curate con maestria artigiana e attenzione maniacale al dettaglio dagli addetti di Borgo Panigale. La gamma Monster si arricchisce di una nuova ed esclusiva versione destinata ai motociclisti più esigenti: la Stripe, disponibile nelle cilindrate 821 e 1200 S. Per la Scrambler Ducati, lanciata soltanto qualche settimana fa, lʼEicma è lʼoccasione per far conoscere i tanti nuovi accessori e la speciale collezione abbigliamento a lei dedicata.