Donneinsella Days, grande festa ad Adria

Il prossimo fine settimana il circuito di Adria si vestirà di rosa . Il 25 e 26 luglio lʼautodromo veneto ospita " Donneinsella Days ", un evento che celebra i corsi di guida in moto per sole donne avviati dal 2008, con oltre 750 allieve che nel corso degli anni vi hanno preso parte. Partner della due giorni di Adria è Suzuki , che chiude il fitto calendario dei DemoRide Tour 2015 , con ben 70 tappe fatte nelle concessionarie moto Suzuki in Italia.

Il programma di "Donneinsella Days" prevede corsi in pista su uno dei circuiti più veloci dʼItalia, prove libere, corsi adatti alle neofite delle due ruote e alle fan di moto enduro, fino a un suggestivo motogiro sul Delta del Po. Sabato 25 luglio grigliata e musica dal vivo. Per maggiori informazioni il sito di riferimento è www.donneinsella.com. Suzuki Italia è partner dellʼattività Donneinsella fin dalla nascita ed è per questo che ha voluto chiudere il DemoRide Tour 2015 ad Adria, dove sarà possibile (anche per i maschietti) vivere la passione per le due ruote provando moto e scooter come la GSX-S1000 ABS, la nuova V-Strom 650 XT ABS e la V-Strom 1000 ABS, passando per la Gladius 650, la GSR 750 e il maxi-scooter Burgman 650. Donneinsella tornerà poi lʼultimo fine settimana di agosto, e chiuderà infine nel weekend del 12/13 settembre. La novità di questʼultimo raduno settembrino sarà lʼapertura anche agli accompagnatori.