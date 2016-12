Donneinsella, dai corsi di guida al magazine

Dallʼesperienza di Donneinsella ‒ i corsi di guida motociclistica per sole donne ‒ nasce il magazine e il primo numero sarà in edicola domani 10 novembre. Quasi una necessità, perché la domanda di due ruote da parte del gentil sesso sta aumentando a dismisura, e negli 8 anni di corsi Donneinsella (la prima volta fu nel 2008) sono già 750 quelle che vi hanno partecipato .

Donneinsella Magazine è strutturato come un vademecum per tutte le appassionate di moto, neofite ed esperte, e anche agli uomini chiaramente, che sempre più chiedono alle loro compagne di condividere la stessa passione. Tre le sezioni del periodico: una dedicata ai consigli per la scelta e preparazione della moto; unʼaltra è una dettagliata guida allʼacquisto secondo i consigli del Team dʼistruttori Donneinsella; la terza sezione ci invita alla conoscenza di 70 moto con immagini, descrizione e scheda tecnica. Non mancheranno le esperienze delle centaure che hanno preso parte ai corsi Donneinsella, raccontate in base alle abilità in sella e alle aspettative secondo 4 canoni: Easy, Glamour, Sprint e 125.