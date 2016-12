11 settembre 2015 CosmoBike Show, ebike protagoniste Le bici elettriche in grande spolvero

Verona sarà questo fine settimana la capitale della bicicletta, in tutte le sue variegate declinazioni che hanno dato slancio a un settore, in verità, mai in crisi. Apre infatti oggi a VeronaFiere CosmoBike Show e durerà fino a lunedì 14 settembre. Prevista anche un'area test dove poter provare bici da città, mountain bike, bici da corsa, pieghevoli e anche le nuove fat bike. Gran parte dellʼattenzione riguarda il segmento delle bici elettriche, in forte spolvero.

Il settore delle bici a pedalata assistita sta vivendo un boom in Europa. Lo scorso anno ne sono state vendute 854 mila, ma lʼItalia è un tantino dietro con sole 50 mila ebike e per la maggior parte nelle regioni del Triveneto. Qui cʼè una media di 4,6 bici elettriche ogni 100 abitanti, al livello della Germania con 4,8 per 100 abitanti. Ma di biciclette elettriche ce ne sono tante e di varie tipologie: ebike, pedelec. A unirle è il concetto del piccolo motore ricaricabile (di solito fra le 5 e le 8 ore) che aiuta la pedalata. Questa non sparisce come in uno scooter, perché il contributo delle gambe è necessario fino ai 25 km/h di velocità, ma nei lunghi tragitti o in salita lʼaiuto del "motorino" conta eccome.