Caponord Rally apre il 2015 Aprilia

10:30 - Chiudiamo la lunga parentesi di Eicma 2014 con una grande moto turistica: Aprilia Caponord Rally. La Casa di Noale non si è cullata sugli allori sportivi (la vittoria nel Mondiale SBK) e accanto alle versioni stradali della sportiva RSV4 ha portato anche la grande Tourer e la super naked Tuono V4 1100. Questʼultima potenziata fino ai 175 CV e con una coppia massima salita a 120 Nm e disponibile ai regimi medio bassi. Aprilia Tuono V4 1100 è anche più comoda e facile da guidare, perché lʼaltezza della sella da terra è diminuita di 15 mm e il manubrio è più stretto.

Ma passiamo alla Caponord Rally, che vediamo in queste immagini. Lʼultima versione della grande Tourer di Noale, evoluzione della Caponord Travel Pack, è una moto super equipaggiata, con speciali ruote a raggi (l’anteriore da 19 pollici), i fari supplementari a LED, il parabrezza maggiorato e le nuove protezioni per il motore. Ma il look è dato anche dalle nuove borse rigide con cover in alluminio, accessorio indispensabile per sfruttare come si deve questa moto di grossa cilindrata. Il motore di 1.200 cc è un classico bicilindrico con l’acceleratore Ride-by-Wire a tripla mappatura, Traction Control, Cruise Control e l’ABS. Ma il top sono le sospensioni semi-attive, che riconoscono le fasi di guida (accelerazione, apertura gas, frenata, andatura costante) e adattano in automatico la taratura per massimizzare il comfort e mantenere l’assetto della moto. Aprilia Caponord 1200 Rally sarà a listino dal gennaio 2015, i prezzi dovrebbero attestarsi tra i 16 e i 17 mila euro.