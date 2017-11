4 novembre 2017 09:15 Bultaco Albero, la Moto-Bike elettrica Leggera come una bici, robusta come una moto

Dalla Spagna di questi tempi ci arrivano varie prove sul coraggio di osare. Certo, è tutto da dimostrare che chi osa vince, ma il coraggio resta un valore e anche fra le due ruote cʼè, in Spagna, chi osa. Come Bultaco, nome storico che allʼimminente Eicma di Milano porterà la Albero. Si tratta di qualcosa di assolutamente inedito, un concetto di Moto-Bike a trazione elettrica ed emissioni zero.

Bultaco Motors crede che lʼinnovazione non sia soltanto tecnologie, ma anche concetti nuovi da sviluppare e proporre. Nel campo della mobilità urbana del domani (ma diremmo anche dellʼoggi), la Bultaco Albero è sicuramente unʼinnovazione importante, che segue il primo mix tra motocicletta e bicicletta prodotto dallʼazienda spagnola: Brinco. Dalla stessa piattaforma produttiva nasce Albero, che si caratterizza per la propulsione elettrica regolata da una valvola a farfalla e per la pedalata indipendente, che consente al pilota di regolare a suo piacimento il livello di sforzo che desidera sostenere.