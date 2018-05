Borile presenta le moto del prossimo triennio

Il design minimalista, pulito, essenziale è per i fan delle moto Borile un atout imprescindibile. E lʼazienda veneta rafforza questa vocazione con le nuove moto in produzione per il prossimo triennio 2018/2021. Celebre per la Piuma 500, lʼoffroad rivoluzionaria che questʼanno celebra i 30 anni, Borile continua sulla stessa strada con la inedita MdV 300 e la B500 Ricki con ruote tassellate.