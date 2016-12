Bonneville Newchurch e Thruxton Ace S.E.

08:30 - AllʼEicma abbiamo visto la nuova gamma Tiger 800, quattro modelli che declinano un unico progetto. Ma Triumph sa fare anche moto speciali e di rara esclusività, con personalizzazioni che vanno incontro ai desiderata della clientela. Lo dimostrano due nuove serie speciali di grande fascino: Bonneville Newchurch e Thruxton Ace. La prima rende omaggio alla cittadina austriaca di Neukirchen, dove i bikers di tutto il mondo amano ritrovarsi; la seconda cita un celebre pub cafe londinese, lʼAce Cafe, per personalizzare la Thruxton.

Entrambe le moto montano il motore bicilindrico parallelo di 865 cc, che sviluppa 68 CV e una coppia di 69 Nm. La ciclistica si basa su una forcella anteriore Kayaba da 41 millimetri. La Triumph Thruxton Ace è una tipica racer, che in questa serie limitata viene proposta in unʼaffascinante livrea bicolore bianca e nera. La Triumph Bonneville Newchurch Special Edition è proposta invece in nuove colorazioni, con unʼinnovativa sella ribassata e fantastici dettagli “all black”, ma con i cerchi neri addolciti da strisce rosse a contrasto. Splendido il serbatoio, di nuovo design e verniciato a mano. La Bonneville Newchurch arriverà a marzo 2015, il suo prezzo è di 8.600 euro.