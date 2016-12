30 novembre 2015 BMW sʼinventa la R nineT Scrambler Moto inedite nella gamma della Casa bavarese

Una scrambler nella gamma moto BMW. Non è proprio un inedito, perché è fin dagli anni 50 del secolo scorso che la Casa di Monaco di Baviera produce, di tanto in tanto, queste moto versatili e tuttofare, ma negli ultimi tempi si era concentrata su maxi moto e turistiche di grosse dimensioni e cubature. Al recente Salone del motociclo di Milano ‒ Eicma, 73° edizione ‒ BMW ha svelato in anteprima mondiale la R nineT Scrambler, che va ad affiancare la Roadster R nineT.

La cosa non è passata inosservata, soprattutto guardando come i giapponesi sbirciavano e toccavano le moto del costruttore bavarese. Perché questa moto e la "piccolina" G310R rappresentano lʼoccasione per BMW Motorrad di allargare i propri orizzonti, entrando in segmenti nuovi e andando a dar fastidio a qualche mostro sacro delle due ruote. In puro stile scrambler anni 60 e 70, la nuova BMW R nineT ha i classici pneumatici tassellati, lʼescursione lunga della forcella anteriore (125 mm), un manubrio ergonomico e la seduta comoda. Il design purista ed essenziale della R nineT Scrambler gonfia il petto soltanto per lʼimpianto di scarico alto, tipico della categoria, come tipica è anche la ruota anteriore da 19 pollici con pneumatico 120/70, mentre la ruota posteriore da 17 pollici ha misura 170/60-17.