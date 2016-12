BMW S 1000 RR, 4 cilindri da 200 CV!

09:00 - BMW Motorrad rinnova la sportivissima S 1000 RR e ne migliora la fruibilità in tutte le condizioni, non soltanto quelle in pista. Il primo obiettivo degli ingegneri tedeschi è stato infatti quello di migliorare lʼergonomia, così da poter esprimere la sportività della moto ovunque, anche su strade sconnesse o malandate. Allo stesso scopo si spiega la ricca dotazione di serie, che comprende il Race ABS, il controllo della trazione DTC e il controllo di stabilità ASC. A richiesta persino gli ammortizzatori a regolazione elettronica (DDC), una dotazione propria della HP4.

La nuova BMW S 1000 RR monta un motore 4 cilindri di un litro di cilindrata, ancora più potente (6 CV in più), capace ora di sviluppare 199 CV a 13.500 giri, e con una coppia massima di 113 Nm, ottimizzata per una miglior fruibilità dai 9.000 ai 12.000 giri al minuto. Una superbike dalle prestazioni eccelse, tanto che a richiesta BMW fornisce il limitatore di velocità a 250 km/h. Il telaio è di nuova concezione e più leggero di qualche chilo, e accoglie un motore affinato, con una nuova geometria dei condotti d’aspirazione e un nuovo albero a camme. Tre le modalità di marcia: Rain, Sport e Race, ma se si opta per la “Modalità Pro” si può disporre delle due funzioni supplementari Slick e User. Sempre con questa “Modalità Pro” sono disponibili il Launch Control per velocizzare gli scatti in partenza e il Pit-Lane-Limiter che consente di rispettare la velocità nella corsia dei box. Insomma una superbike sinceramente sportiva, il cui prezzo di listino si aggira intorno ai 17.500 euro.