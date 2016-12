BMW R 1200 R, la tourer sportiva

09:30 - Il Salone di Colonia delle moto ci saluta con due splendide proposte BMW: la rinnovata super sportiva S 1000 RR e la maxi tourer R 1200 R. È quest'ultima che vi proponiamo in queste immagini e che dimostra come il carattere della turistica tedesca non lesini certo quanto a sportività. La nuova BMW R 1200 R è una Roadster con motore boxer di 1.200 cc e ben 125 CV di potenza, fatta per viaggiare nel massimo comfort regalando al tempo stesso emozioni di guida tipicamente sportive.

Molte le novità tecniche della nuova R 1200 R, a cominciare proprio dal motore boxer, che rispetto al modello precedente eroga ora una coppia superiore – 125 Nm – e costante in quasi l’intero arco di regime del motore. Il centauro può contare su quest'armonia di giri e sul massimo comfort, anche dinamico, visto che di serie la moto propone due modalità di guida: Rain e Road. Non solo, ma ha di serie l'ABS e il Controllo automatico della stabilità ASC, che aumenta la sicurezza nelle fasi di accelerazione. La regolazione elettronica della sospensioni è poi un altro elemento di comfort e sicurezza a disposizione del pilota.

Se si opta per il pacchetto “Modalità di guida Pro”, l’equipaggiamento tecnico della nuova R 1200 R viene ampliato dal Controllo dinamico della trazione DTC, con sensori dell'inclinazione e due altre modalità di guida: Dynamic e User. Tra le altre novità citiamo l’impianto di scarico del tipo “2 in 1”, con il terminale di scarico che punta dinamicamente verso l’alto. Per ottimizzare l’aerodinamica, e quindi le prestazioni, BMW ha rivisto anche l’air box, i cornetti di aspirazione dalla forma nuova e il radiatore ad acqua è stato montato centralmente. Sul mercato italiano la R 1200 R è già disponibile al prezzo di 13.950 euro.