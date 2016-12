BMW presenta R 1200 R e R 1200 RS

09:00 - Milano si prepara ad accogliere il popolo di appassionati delle due ruote. Questa settimana ‒ precisamente giovedì 6 ‒ apre lʼEicma, il Salone della moto che questʼanno festeggia i 100 anni dalla prima edizione del 1914. Le aziende moto proporranno le novità che poi vedremo su strada nel 2015, e BMW annuncia addirittura tre sorprese di grande cilindrata. Intorno al motore boxer bicilindrico di 1.200 cc e 125 CV di potenza ha infatti realizzato due grandi tourer: la BMW R 1200 R e la R 1200 RS. La ciliegina sulla torta dovrebbe poi essere la sportivissima S 1000 RR da 200 CV!

Ma vediamo le due R 1200, le grandi tourer di cui sono già note le informazioni generali. La BMW R 1200 R è una Roadster fatta per viaggiare nel massimo comfort. Rispetto al modello precedente, esprime una coppia superiore – 125 Newtonmetri – e costante in quasi l’intero arco di regime del motore. Molte le novità tecniche della moto, tra cui l’impianto di scarico del tipo “2 in 1”, con il terminale che punta dinamicamente verso l’alto. Per ottimizzare l’aerodinamica, e quindi le prestazioni, BMW ha rivisto anche l’air box, i cornetti di aspirazione e il radiatore ad acqua, ora montato centralmente. Sul mercato italiano la R 1200 R è già disponibile al prezzo di 13.950 euro.

Prezzi ancora da definire invece per la BMW R 1200 RS. Si tratta di una sincera Sports Tourer, che adotta lo stesso motore boxer 1.2 da 125 CV, ma tarato in modo da aggiungergli un pizzico di dinamicità in più. Entrambe le moto vantano una dotazione di sicurezza super: di serie hanno lʼABS e il Controllo automatico della stabilità ASC, che aumenta la sicurezza nelle fasi di accelerazione. Se si opta per la “Modalità di guida Pro”, l’equipaggiamento tecnico si completa con il Controllo dinamico della trazione DTC e le modalità di marcia passano da due a quattro. Altro optional di pregio è la regolazione elettronica delle sospensioni dell’ultima generazione (ESA).